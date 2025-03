Yüce Allah nerede yaşıyor?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.Dün akşam (15 Mart) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programında gelen izleyicileri selamlayıp hâl hatır soran Hatipoğlu çok geçmeden merak edilen soruları almaya başladı

"Nihat Hatipoğlu'yla İftar programında bu sefer mikrofon çocuklardaydı"

Canlı yayın konukları arasında iki küçük kardeş vardı. Mikrofonu eline alan kardeşlerden önce Elif (5) Hatipoğlu'na O'nu çok sevdiğini söyleyerek "Allah nerede yaşıyor?" diye sordu. Hatipoğlu, Allah yerde, gökte kalbimizde her yerde yaşıyor diyerek cümlesine başladı bunun üzerine Elif ağaçların tepesinde de yaşar mı? dedi. Hatipoğlu Evet, Allah görebileceğin göremeyeceğin her yerde yaşıyor. Tıpkı kalbimizde de yaşadığı gibi. Babanı sevdiğinde, onu düşündüğünde de yanında yaşıyor. Bütün güzel duyguları Allah sana veriyor. Bunu üzerine Allah'ı neden gözlerimizde göremiyoruz? diye sordu, Hatipoğlu henüz yaşın küçük olduğun için gözlerin de küçük, büyüdüğünde gözlerin de büyüyecek bakış açın genişleyecek o zaman Allah'ı göreceksin yanıtını verdi. Bu defa mikrofonu alma sırası erkek kardeşi Enes Talha'daydı. Enes, "Allah neden bizi iman edecek şekilde yaratmadı da iyilikle kötülük arasındaki seçime bıraktı? diye sordu. Hatipoğlu, Allah bizi yaratmadan kendi halimize bırakmadan iyilik ve kötülüğü tercih edip edemeyeceğimizi göstermeden bizi cennet ya da cehenneme koysaydı 'Sen bize fırsat vermedin. Fırsat verseydin daha iyi bir insan olup cennette daha büyük makamları kazanırdım' diye itiraz edebilirdi insan. Bu nedenle Allah insanı yarattı ve o'na dedi ki: Seni yarattım iyilik ve kötülük yapma şansını verdim. İyiliği tercih ettiğinde bende sana daha büyük nimetler vereceğim. Kötülük tercih edersen de bedelini ödersin. Bunların hepsini yaşamak için iyinin ve kötünün olması gerekiyordu, imtihan gerekiyordu. Allah bizi sevdiği için yarattı, Allah bize muhtaç olsaydı robot gibi yaratırdı. Her istediğini yapar hep ibadet ederdik. Ama Allah istedi ki kendimizi sorgulayalım, kendimiz Allah'ı bulalım" yanıtını verdi.