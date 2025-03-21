Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu?

Nursel ile Mutfak Bahane’de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin’in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor!

Cuma finalinde diskalifiye şoku

40 bilezik için kıyasıya yarışan gelinler Cuma finaline büyük bir şok ile başladı. Nursel Ergin'in yayının başında verdiği anonsla, yarışmacılar büyük korku yaşadı.

Yayın öncesi çekilen görüntüler cuma finaline damga vurdu

Yayın öncesi kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri akıllara durgunluk verdi. Kayınvalidenin stüdyo arkasına geçerek rakibinin fırın kablosunu çektiği anlar, güvenlik kameralarına yakalandı. Yüzü tespit edilen Kadriye kayınvalide, yarışmadan diskalifiye edildi. Yaptığı büyük hata ile gelini Aslı ve oğlu Uğur'un 40 bilezik kazanma hayallerini suya düşürdü.

Yeni evli çiftten herkesi kıskandıran anlar

Sevilen çift Rabia ve Şükrü, yayın arasında romantik anlar yaşadı. Eşine çiçek ile sürpriz yapan Şükrü, herkesin takdirini topladı. Başkasının çiçeğini eşine verdiğinin ortaya çıkmasıyla ne yapacağını şaşıran romantik eş, durumu toparlamakta zorlandı.

Gelin kayınvalide arasında çocuk bakımı krizi

Fenomen gelin Zeyneti ve kayınvalidesi arasındaki çocuk bakma krizi stüdyoyu ikiye böldü. Bir tarafta üç çocuk büyütmüş tecrübeli kayınvalide, diğer tarafta yeni anne bir gelin, ikisi de kendi yöntemlerinin doğruluğunu tartışırken dinleyenler iki tarafı da haklı buldu. Azime kayınvalide torununun yemesi ve giyinmesinde kendi yöntemlerini uygularken, gelini Zeyneti'nin tam tersi tavrı ikilinin arasını açtı. Yaşanan krizde Murat annesinin haklı olduğunu, tecrübesinden dolayı onu dinlemeleri gerektiğini söyledi.

Büyük ödül kimin oldu?

Haftalık ödülün devretmesi ile büyük ödül tam 40 bilezik oldu. Bütün bir hafta kıyasıya yarışan aileler finali büyük bir heyecan ile beklediler. Fenomen çift Seda ve Harun 40 bileziği hanelerine yazdırarak bu haftanın kazananı oldular. Geçen sezonun da şampiyonu olan çift bu yıl da iddialarını sürdürdüklerini bir kez daha kanıtladılar.