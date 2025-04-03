Reyting kupası atv'nin

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları tüm heyecanıyla atv ekranlarında yaşanıyor. Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe - Galatasaray maçı gecenin en çok izleneni oldu. Tüm Türkiye ekran başından ayrılmadı.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'mda oynanan müsabakada Galatasaray 2-1'lik skorla sahadan galip ayrılan takım oldu. Son dakikalara kadar heyecanı azalmayan karşılaşma, tüm kategorilerde yayınlanan programlar arasında en çok izlenen oldu.

Dün akşam tüm Türkiye atv izledi! Tüm kategorilerde birinci!

Tüm Kişiler'de %20,72 izlenme oranı ve %46,90 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %20,93 izlenme oranı ve %52,37 izlenme payı +20 ABC1'de ise %22,62 izlenme oranına ve %49,72 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu.

Gecenin değil, günün galibi de atv oldu!

Son 9 yılın birincisi olan atv, Prime Time'ın yanı sıra tüm günün de en çok izlenen televizyon kanalı oldu. Kantar Medya tarafından yayınlanan en çok izlenen ilk 100 listesindeki ilk 10 programdan 5'i atv'nin içerikleriydi. Tüm Gün Tüm Kişiler, Tüm Gün AB, Tüm Gün 20+ABC1, Prime Time Tüm Kişiler, Prime Time AB, Prime Time 20+ABC1 kategorilerinde de kanal birinciliğini elden bırakmadı ve 6 kategorinin en çok izleneni oldu.