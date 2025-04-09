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Kuruluş Osman
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HABERLER Bizans komutanı Cladius, köylü kılığında Osman Bey’in huzurunda!

Bizans komutanı Cladius, köylü kılığında Osman Bey’in huzurunda!

GİRİŞ TARİHİ:  09.04.2025, 21:31
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Bizans komutanı Cladius, köylü kılığında Osman Bey’in huzurunda!

Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 187’nci bölümüne, Bizans İmparatoru’nun emriyle Sofia’ya destek için yola çıkan Komutan Cladius’un sinsi planı izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Kuruluş Osman'ın 187'nci bölümünde; oldukça zeki ve acımasız bir komutan olarak bilinen Cladius, Bursa'nın savunması için görevlendirilmeden önce, Bizans karakolunu gözleyen Kayı Alplerine pusu kurarak büyük bir hamleye imza attı. Kayı Alplerini gafil avlayarak ortadan kaldıran Cladius, ardından köylü kılığına girerek Osman Bey'in huzuruna çıktı. Amacı yalnızca düşmanını tanımak değil, aynı zamanda Osman Bey ve Alplerine gözdağı vermekti.

Kimliğini açık etmeden Kayı Obası'ndan ayrılmayı başaran Cladius, Bursa'ya giderek daha önce de tanıdığı Sofia'ya ulaştı. Bizans İmparatoru'nun emrini ileten Cladius, Sofia'ya saygılarını sunarken, Sofia'nın sözleri dikkat çekiciydi: "İmparator destek için bula bula seni mi buldu? Cladius ise bu siteme gururla karşılık verdi: "İmparator benden daha iyisini nereden bulacak?"

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in oynadığı 'Kuruluş Osman'ın 187'nci bölümü, seyirciden büyük ilgi görürken sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

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