Şehzadeler arasında ipler gerildi, alpler can verdi, Yusuf Bey şehit oldu!

Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 187’nci bölümüne, Osman Bey’in emriyle Bizans karakoluna baskın düzenlemek üzere yola çıkan Orhan ve Alaeddin Bey, büyük bir tuzağın içine düştü. Karakola yapılan ani baskında zaferin eşiğine gelen şehzadeler, Komutan Cladius’un karakola destek kuvvetleriyle gelmesi üzerine pusuya düşerek ağır kayıplar verdi.

Kuruluş Osman'ın 187'nci bölümünde; Alaeddin Bey, Cerkutay Bey'in uyarısıyla daha fazla şehit verilmemesi adına geri çekilme kararı aldı. Alpleriyle birlikte karakoldan uzaklaşan Alaeddin Bey'in bu hamlesi, savaş meydanında kalan Orhan Bey'in öfkesine neden oldu. "Alaeddin, sen ne yaparsın?" diyerek kardeşine haykıran Orhan Bey, savaşmaya devam etti ancak Boran Bey'in uyarısıyla geri çekilmek zorunda kaldı. Bu çarpışmada Yusuf Bey şehit düştü. Onun şehadeti, Orhan Bey'in öfkesini daha da katladı.

Yaralı Alplerin tedavisini üstlenen Alaeddin Bey'in yanına gelen Orhan Bey, kardeşini yakasından tutarak, "Sen ne ettiğini sanırsın? Nasıl cenk meydanından kaçarsın? Bizi bir başımıza bıraktın!" diyerek öfkesini kustu. Alaeddin Bey ise "Ben geri çekilerek doğru olanı yaptım. Onca Alp'in şehit olmasına göz mü yumsaydım?" sözleriyle karşılık verdi.

İki kardeş arasında yaşanan gerilim, Orhan Bey'in Alaeddin Bey'e yumruk atmasıyla büyüdü. Alplerin araya girmesiyle büyük bir kavga önlendi ancak şehzadeler arasındaki gerginlik, Kayı Obası'na varana dek devam etti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in oynadığı 'Kuruluş Osman'ın 187'nci bölümü, seyirciden büyük ilgi görürken sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.