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HABERLER Sessiz çığlıkların sesi oldu!

Sessiz çığlıkların sesi oldu!

GİRİŞ TARİHİ:  10.04.2025, 10:57
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Sessiz çığlıkların sesi oldu!

atv ekranlarında izleyiciyle buluşan yeni dizi Sustalı Ceylan, ilk bölümünde kadına şiddet ve organ mafyasını konu alarak önemli toplumsal sorunlara dikkat çekti. Büyük beğeni toplayan dizi, izleyicilere şiddetin ve yasa dışı organ ticaretinin acı gerçeklerini bir kez daha hatırlattı.

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan, Burak Yörük ve Celil Nalçakan'ın yer aldığı Sustalı Ceylan'da; Ceylan'a her fırsatta şiddet uygulayan ve para için oğlunu organ mafyasının acımasız ellerine bırakan Necmi'nin yaşattıkları pes dedirtirken Ceylan'ın yaşananlar için Necmi'yi suçlaması ve oğlunu bulma çabası bölüme damga vurdu.

Başarılı oyuncu Sümeyye Aydoğan, canlandırdığı Ceylan karakteriyle güçlü bir oyunculuk sergilerken Ceylan karakteri ise her şeye rağmen hayatta kalmaya çalışan binlerce kadının adeta simgesi haline geldi.

Dizinin senaristi Sevgi Yılmaz, "Bu hikâye kurgu değil, bu ülkede binlerce Ceylan var!" diyerek hikâyenin toplumsal arka planını gözler önüne sererken sosyal medyada #SustalıDeğilCeylan etiketiyle binlerce kullanıcı, kendi yaşadıklarını veya tanık olduklarını paylaştı.

İlk bölümüyle büyük ses getiren Sustalı Ceylan'ın ekrana gelecek yeni bölümünde neler yaşanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Sustalı Ceylan, yeni bölümüyle yarın akşam atv'de!

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