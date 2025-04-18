Nursel İle Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu?

Nursel ile Mutfak Bahane’de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin’in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor!

Kayınvalidelerden gençlik sırrı

Kayınvalidelerin gençleşmek için yaptıkları yüz egzersizleri herkesi güldürdü. Gelinlerine özenen kayınvalideler yaptıkları mimikler ile güzelleşmeye çalıştı.

Fenomen çift Mutfak Bahane'den diskalifiye mi oluyor?

Geçen sezonun şampiyonu olan Seda-Harun Yılmaz çifti 4. Sezonda tekrar yarışmaya geri dönmüştü. Yaşadıkları ailevi problemlerini haftalardır çözmeye çalışan çiftten şok bir karar geldi. Yayına gelmeyen Seda herkesi meraklandırdı. Kaldıkları otelde Harun ile yaşadıkları tartışma sonrası yarışmaya gelmeyen gelinin nerede olduğuysa merak konusu oldu.

3. Sezon şampiyonu Seda Yılmaz neden adliyede?

Mutfak bahane ekibi ve eşi tarafından defalarca aranan Seda Yılmaz adliyede çıktı. Kaldıkları otelde akşam saatlerinde yaşadıkları tartışma sonrası soluğu adliyede alan Seda merak konusu oldu. Sabah saatlerinde ekipten bir kişiyi haberdar ederek valizlerini topladığı ve adliyeye gittiği öğrenilen Seda'ya ulaşılmaya çalışıldı. Adliye önünden bağlantı yapılan ve savcıya ifade verdiği öğrenilen Seda Yılmaz'ın yaşadıkları ve oraya niçin gittiği ise soru işareti olarak kaldı. Aile birliklerinin bozulmaması için uğraşan Nursel Ergin ve Mutfak Bahane ekibi çiftin iyi olması için olayı yakın takibe aldı. Seda'nın açıklamaları ise yayın sonuna yetişmedi.

Mutfak Bahane'ye üzücü veda

Haftalardır kıyasıya yarışan Seda-Harun için yolun sonuna gelindi. Kayınvalideleri Gül Hanım ile birlikte çok iyi yarışan geçen sezonun da şampiyonu olan Seda-Harun Yılmaz çifti programa veda etmek zorunda kaldı. Nursel Ergin'i gözyaşlarına boğan veda herkesi üzdü.

Cuma finalinde 20 bileziğin sahibi kim oldu?

Zeyneti ve Murat çifti Cuma finalinde 20 bileziğin sahibi oldu. Mutluluk gözyaşları döken Zeyneti "sonuna kadar hak ettim" diyerek sevincini dile getirdi. En düşük puanları alan Tazegül ve Emrullah çifti ise yarışmaya veda eden isim oldu.

"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!