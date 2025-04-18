Uçurumdan atlayan Halime yaşayacak mı?

atv ekranlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman 6. Sezonuyla da büyük ilgi görmeye devam ediyor. 189. Bölümü yayınlanmaya hazırlanan dizide neler olacak? Orhan Bey ile Alaeddin Bey arasındaki gerginlik tüm obayı etkisi altına alırken diğer yandan gerçekleri öğrenen Halime'nin ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu.

188. Bölümde neler oldu?

Orhan Bey ve Alaeddin Bey arasındaki gerginlik tüm obayı etkiledi. Evladının obadan gitmesine izin veren Osman Bey'e krıgınlığı dile getiren Bala Hatun gözyaşlarını tutamadı. Orhan Bey ile bir kez daha karşı karşıya gelen Alaedin Bey, Gonca Hatun'u da yanına alarak uzaklara gitmeye karar verdi. Ancak onları yolda büyük bir tuzak bekliyordu. Esir düşen Alaeddin Bey ve Gonca Hatun hayatta kalmayı başarabilecek mi?

Halime yaşayacak mı?

Osman Bey ve Bala Hatun, yıllardır görmedikleri kızları Halime'yi uçurumun kenarında buldu. Hanesine yaptıklarından dolayı vicdan azabı çeken Halime büyük bir karmaşanın içine düşmüştü. Ölümle yaşam arasında kalan Halime, kendisini uçurumdan aşağı bıraktı. Kızlarına bir kez daha sarılamadan ayrı düşen Osman Bey ve Bala Hatun yeniden evlat acısı mı yaşayacak?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi,

atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek. Kuruluş Osman nefes kesecek yeni bölümleriyle her Çarşamba 20.00'de atv'de