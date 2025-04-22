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HABERLER Trabzonspor ile Göztepe, Yarı Final için sahaya çıkıyor! Finale hangi takım çıkacak? Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve kupa maçı hangi kanalda?

Trabzonspor ile Göztepe, Yarı Final için sahaya çıkıyor! Finale hangi takım çıkacak? Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve kupa maçı hangi kanalda?

GİRİŞ TARİHİ:  22.04.2025, 14:14 GÜNCELLEME TARİHİ:  22 Nisan 2025 Salı, 14:19
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Trabzonspor ile Göztepe, Yarı Final için sahaya çıkıyor! Finale hangi takım çıkacak? Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve kupa maçı hangi kanalda?

Trabzonspor 10. kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürebilecek mi? Trabzonspor - Göztepe muhtemel 11'leri kim? Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve kupa maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale bir adım kaldı. 24 Nisan 2025 Perşembe akşamı Trabzonspor, ile Göztepe karşı karşıya geliyor. 17 kez finale çıkan dokuz kez kupayı almayı başaran bordo mavililer bir kez daha kupayı müzesine götürmeyi başarabilecek mi? Önemli karşılaşmanın hakemi kim? Kıyasıya geçecek maç hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'ler....

Trabzonspor - Göztepe karşılaşmasının hakemi kim?

Zorlu mücadelenin hakemi Cihan Aydın.

Trabzonspor - Göztepe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi duyurusuna göre, Ziraat Türkiye Kupası yarı final etabında Trabzonspor ile Göztepe, 24 Nisan 2025 Perşembe akşamı karşı karşıya gelecek. Kıyasıya geçecek mücadele, Trabzonspor'un sahası Papara Park Stadyumu'nda yapılacak ve saat 20.30'da start alacak. Maç atv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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