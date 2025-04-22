Ziraat Türkiye Kupası Konyaspor - Galatasaray yarı final heyecanı! Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve kupa maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finali için nefesler tutuldu. Konyaspor, Galatasaray ile karşı karşıya geleceği karşılaşmada yarı final heyecanı yaşanacak. Futbol severlerin büyük bir merakla beklediği Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve kupa maçı hangi kanalda? Kazanan takımın finale çıkacağı karşılaşmada muhtemel ilk 11'ler...

Konyaspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam karşı karşıya geliyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, bu akşam oynanacak ve atv ekranlarından canlı yayınlanacak Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasıyla devam ediyor. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelede iki ekip de finale yükselmek için sahaya çıkacak.

Ev sahibi Konyaspor, taraftarı önünde Galatasaray'ı eleyerek adını üst tura yazdırmak istiyor. Ligde istikrarsız bir grafik çizen yeşil-beyazlılar, kupada moral bulmayı hedefliyor.

Galatasaray cephesinde ise rotasyon olabileceği tahmin ediliyor. Sarı-kırmızılı ekip hem ligde hem de kupada şampiyonluğu hedefliyor.

Karşılaşma başlama saati 20.30'da atv ekranlarından canlı yayınlanacak. Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanacak bu kritik maç, tek maç üzerinden oynanacak ve kazanan takım adını finale yazdıracak.

Futbolseverleri bu akşam Konya'da zorlu, çekişmeli ve tempolu bir mücadele bekliyor.

Muhtemel ilk 11'ler...

Konyaspor: Deniz Ertaş, Demirbağ, Yazğılı, Bazoer, Yasir Subaşı, Jevtovic, Ndao, İbrahimoğlu, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Kramer

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Frankowski, Mertens, Yunus Akgün, Ahmed Kutucu