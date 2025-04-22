canli-yayin
CANLI YAYIN
Mutfak Bahane
11
BİLDİRİMLER
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Sustalı Ceylan
    Sustalı Ceylan YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Ziraat Türkiye Kupası Konyaspor - Galatasaray yarı final heyecanı! Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve kupa maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası Konyaspor - Galatasaray yarı final heyecanı! Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve kupa maçı hangi kanalda?

GİRİŞ TARİHİ:  22.04.2025, 12:22 GÜNCELLEME TARİHİ:  22 Nisan 2025 Salı, 14:21
ABONE OL
Ziraat Türkiye Kupası Konyaspor - Galatasaray yarı final heyecanı! Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve kupa maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası yarı finali için nefesler tutuldu. Konyaspor, Galatasaray ile karşı karşıya geleceği karşılaşmada yarı final heyecanı yaşanacak. Futbol severlerin büyük bir merakla beklediği Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve kupa maçı hangi kanalda? Kazanan takımın finale çıkacağı karşılaşmada muhtemel ilk 11'ler...

Konyaspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam karşı karşıya geliyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, bu akşam oynanacak ve atv ekranlarından canlı yayınlanacak Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasıyla devam ediyor. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelede iki ekip de finale yükselmek için sahaya çıkacak.

Ev sahibi Konyaspor, taraftarı önünde Galatasaray'ı eleyerek adını üst tura yazdırmak istiyor. Ligde istikrarsız bir grafik çizen yeşil-beyazlılar, kupada moral bulmayı hedefliyor.

Galatasaray cephesinde ise rotasyon olabileceği tahmin ediliyor. Sarı-kırmızılı ekip hem ligde hem de kupada şampiyonluğu hedefliyor.

Karşılaşma başlama saati 20.30'da atv ekranlarından canlı yayınlanacak. Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanacak bu kritik maç, tek maç üzerinden oynanacak ve kazanan takım adını finale yazdıracak.

Futbolseverleri bu akşam Konya'da zorlu, çekişmeli ve tempolu bir mücadele bekliyor.

Muhtemel ilk 11'ler...

Konyaspor: Deniz Ertaş, Demirbağ, Yazğılı, Bazoer, Yasir Subaşı, Jevtovic, Ndao, İbrahimoğlu, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Kramer

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Frankowski, Mertens, Yunus Akgün, Ahmed Kutucu

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN