Dün akşam tüm Türkiye atv izledi

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalistler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları tüm heyecanıyla atv ekranlarında yaşanıyor. Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelen Trabzonspor – Göztepe karşılaşması gecenin en çok izleneni oldu.

Heyecanı yüksek bu karşılaşmada finale adını yazdıran bir diğer takım Trabzonspor oldu. Sporseverleri ekran başına toplayan mücadele, tüm kategorilerde yayınlanan programlar arasında en çok izlenen oldu.

Tüm kategorilerde birinci!

Tüm Kişiler'de %6,32 izlenme oranı ve %15,83 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %6,89 izlenme oranı ve %19,32 izlenme payı+20 ABC1'de ise %6,57 izlenme oranına ve %16,32 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu.