Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu?

Nursel ile Mutfak Bahane’de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin’in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor!

Final Gününe Damga Vuran Yarışmacılar

Oğlu ve gelini ile gelen fenomen kayınvalide Melek final gününe damga vurdu. İran'lı gelini Mehri'ye karşı kriterleri olan ama gelinini çok sevdiğini söyleyen kayınvalide eleştirilerin hedefi oldu. Oğlunun iki nişan atmasına sebep olduğu için kayınvalideler tarafından eleştirilen Melek Hanım'ın gelini ile anlaşıp anlaşamayacağı merak konusu oldu.

Yaptığı Puanlama Krize Sebep Oldu

Günlerdir gelinine puan vermeyen Beyhan kayınvalide Yeşim'i gözyaşlarına boğdu. Ağlayarak stüdyoyu terk eden Yeşim herkesi üzdü. Final günü elenme korkusuyla kayınvalidesine sitem eden Yeşim, gözyaşlarını tutamadı. Yarışmadaki amacını ve kazanma isteğini gözyaşları içinde anlatan Yeşim "Bu savaşı tek başıma veriyorum." diyerek Beyhan kayınvalideye seslendi.

Kayınvalideler Arasındaki Büyük Anlaşmazlığın Sebebi Ne?

Kendisinin ünlü olduğunu ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin para vermesi gerektiğini söyleyen Beyhan kayınvalide Azime Hanım'ı da çevirdiği oyuna dahil edince ortalık karıştı. Azime kayınvalideyi menajeri ilan edip komisyon vereceğini söyleyen Beyhan kayınvalide para vermekten vazgeçince ikilinin arasında kara kedi girdi.

Yabancı Gelin Mehri'nin Anne Özlemi

Yıllar önce annesini kaybeden ve onu çok özleyen Mehri gözyaşlarını tutamadı. Kayınvalidesini annesi yerine koyduğunu söyleyen güzel gelin annesini ancak rüyalarında görebildiğini gözyaşlarıyla anlattı.

Haftanın kazananı kim oldu?

Zeyneti ve Murat çifti 20 bileziğin sahibi olurken, Pınar ve Mustafa çifti yarışmaya veda ettiler.

"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!