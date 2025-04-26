canli-yayin
CANLI YAYIN
Can Borcu
12
BİLDİRİMLER
  • Sustalı Ceylan
    Sustalı Ceylan YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Sustalı Ceylan
    Sustalı Ceylan YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Müge Anlı'nın sevgi izi projesi Nazilli'de umut oldu

Müge Anlı'nın sevgi izi projesi Nazilli'de umut oldu

GİRİŞ TARİHİ:  26.04.2025, 11:40
ABONE OL
Müge Anlı'nın sevgi izi projesi Nazilli'de umut oldu

Yıllardır programında kayıp kişilerin bulunması için öncülük eden ve bugüne kadar birçok kaybın yakınlarıyla buluşmasını sağlayan Müge Anlı, yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak bu sorunun çözülebilmesi için “Sevgi İzi” projesini geliştirerek hayata geçirmişti.

Nazilli'de de Sevgi İzi var

Geçtiğimiz günlerde ise Nazilli Bedensel Engelliler Derneği, kaybolma riski taşıyan bireylerin bulunmasını kolaylaştıran Müge Anlı'nın başlattığı "Sevgi İzi" projesi kapsamında 24 Nisan Perşembe günü Aydın, Nazilli Cumhuriyet Meydanı'nda farkındalık etkinliği düzenlendi.

Sevgi İzi sayesinde kayıp vakalarının önüne geçildiğini anlatan Başkan Aysun Bademli, "Yapılan dövmeler sayesinde kaybolan bireylerimiz çok çabuk bulunuyor. Sevgi İzi projesinin çok daha fazla insana ulaşmasını ve ulaştırmayı düşünüyoruz" dedi.

Sevgi İzi, dezavantajlı bireyin güvenliğinin sağlanmasını kolaylaştırıyor.

Müge Anlı'nın önderliğinde başlatılan "Sevgi İzi" projesi, bugüne kadar 1340 kayıp vatandaşımız sağ salım bulunarak ailelerine teslim etti. Sevgi İzi zihinsel engelli, bedensel engelli bireyler, otizmli bireyler ve alzheimer hastası vatandaşların sahip olduğu özel dövme sayesinde tanınırlıklarını sağlıyor. Projeye göre, kaybolma ihtimali yüksek olan kişilerin koluna "Sevgi İzi"ni belirten bir rakam işleniyor. Bu rakamla www.benibuldular.com a kayıt yaptırılıyor. Kişi kaybolduğunda koldaki bu Sevgi İzi'ni görenlerin www.benibuldular.com a bildirmeleri halinde kişinin, yakınlarına hemen ulaşılması sağlanıyor.

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN