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HABERLER Komutan Cladius Brusa'yı ele geçirdi

Komutan Cladius Brusa'yı ele geçirdi

GİRİŞ TARİHİ:  30.04.2025, 22:19
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Komutan Cladius Brusa'yı ele geçirdi

Kuruluş Osman'da tansiyon doruktaydı! Komutan Cladius’un, Kuçar ile yaptığı gizli ittifak ve Osman Bey’i tuzağa düşürme planı izleyicileri ekran başına kilitledi. Ancak Cladius’un planı başarısız oldu, Osman Bey bu hain pusudan sağ kurtuldu.

İmparatorun emrine rağmen Kuçar'la iş birliği yapan Cladius, Brusa'ya döndü. Burada Sofia'nın adamlarına seslenen Cladius, "Brusa'yı eski kudretli günlerine döndüreceğim!" sözleriyle meydan okudu. Ancak Sofia'ya sadık Hristo ve adamları bu çağrıyı net bir şekilde reddetti: "Biz sana biat etmeyiz! Sen imparatora ihanet ettin!"

Söz konusu itaatsizlik karşısında öfkeye kapılan Cladius, adamlarına saldırı emri verdi. Brusa topraklarında şiddetli bir çatışma başladı. Hristo ve adamlarıyla kıyasıya süren mücadelede galip gelen taraf Cladius oldu.

Zaferin ardından Brusa tahtına oturan Komutan Cladius, adamlarına dönerek tarihi bir konuşma yaptı: "Bundan böyle bu topraklarda her sınır, benim kılıcımın ucundan geçecek! Brusa'da yeni bir dönem başlıyor!"

Adamlarının "Komutan Cladius!" nidaları eşliğinde konuşmasına devam eden Cladius, "Bana hain Hristo'nun kellesini getirin!" emriyle hâkimiyetini perçinledi ve Brusa'nın yeni hakimi oldu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği ve başrolünü Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman bu sahnesiyle yine izleyicinin nabzını yükseltti.

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