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HABERLER Kuruluş Osman’da büyük toy

Kuruluş Osman’da büyük toy

GİRİŞ TARİHİ:  01.05.2025, 00:12
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Kuruluş Osman’da büyük toy

Osman Bey’den Brusa fethi için tarihi çağrı

Kuruluş Osman son bölümüyle yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. Evlatlarını Moğol esaretinden kurtaran Osman Bey, zaferin ardından Kayı Obası'na döndü. Oba meydanında halk tarafından coşkuyla karşılanan Osman Bey, ailesiyle yeniden bir araya geldi. Bu kavuşma sahneleri dikkat çekerken gözler büyük toya çevrildi.

Toy hazırlıkları tamamlanırken Osman Bey'i Koca Bey karşıladı. Osman Bey,
"Hazırlıklar tamamdır Koca Bey. Beyler davete icabet etti mi?" diye sorarken, Koca Bey güvenle, "Buyurduğunuz gibi beyim, her şey hazır," cevabını verdi.

Alpleriyle birlikte beylerine hitap eden Osman Bey, "Bizleri zaferden değil seferden mesul tutan yüce Allah'ın adıyla divanı açıyorum. Kayı'nın yiğit beyleri, çağırdık ikiletmeden geldiniz," dedi. Beyler hep bir ağızdan, "Buyuran sen olduktan sonra beyim, iki elimiz kanda olsa da koşar geliriz!" diyerek Osman Bey'e bağlılıklarını ifade etti.

"Var olasınız!" sözleriyle teşekkür eden Osman Bey, düşmanın yeni hamlelerini beyleriyle paylaştı: "Duyduk ki çakalla sırtlan bir olmuş, Brusa'ya kurulmuşlar. Ama bilmezler, ayaz vaktinde kurt asla uyumaz!"

Brusa'nın gönüllerdeki menzil olduğunu vurgulayan Osman Bey, stratejiyi net çizgilerle ortaya koydu: "Düşman üzerimize gelmeden biz onların üzerine varacağız. Akıncılar Brusa'nın etrafına yavaş yavaş yayılacak!"

Osman Bey'in bu sözleri coşkuyla karşılandı. Kararlılığını haykıran Osman Bey,
"Bu öyle bir savaş olacak ki, bu toprakların gördüğü en kanlı savaş olacak! Hasma vuracağımız darbeler, garpta ve şarkta nizamı değiştirecek. Bu fütuhatın habercisidir. Kınından çıkacak bu pusat, bu topraklara adalet gelmeden asla yerine girmeyecek!" diyerek beyleriyle birlikte tekbir getirdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği ve başrolünü Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman, bu bölümüyle yine unutulmaz anlara imza attı.

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