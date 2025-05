atv dijital zirveden inmiyor

atv.com.tr Nisan ayında da tüm rakiplerini geride bıraktı. 35 kategoride birinci oldu.

Gemius verilerine göre atv.com.tr Stream metriğinde "Real User", "Views", "Visits", "Reach", "Audience Share", "Duplication on any Media", "Exclusive Real Users", "Exclusive Reach", "Exclusive Reach on Selected Media", Web'de "Real User", "Views", "Visits", "Reach", "Audience Share", "Time", "Share of Time", "Relative Share of Time", "Average Time Viewed", "Average Minute Rating", "Average Minute Rating %", "Views Per Real User", "Duplication on any Media", "Exclusive Real Users", "Exclusive Reach", "Exclusive Reach on Selected Media" Uygulamada "Time", "Average Time Spent", "Relative Share of Time", "Average Time Viewed", "Average Minute Rating", "Time Per View", "Time Per Visit", "Views Per Real User", "Visits Per Real User", "Duplication on any Media", "Duplication on any Media %" kategorilerinde birinci oldu.