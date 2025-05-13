Turgut Alp ile yeniden buluşmak yıllar sonra eski bir dostla kavuşmak gibi

atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’a güçlü bir karakterle dâhil olan başarılı oyuncu Cengiz Coşkun, hem prodüksiyon sürecini hem de hayat verdiği Turgut Alp karakterini anlattı.

Kuruluş Osman'a yeniden Turgut Alp olarak katıldınız. Bu teklif ilk geldiğinde neler hissettiniz? Kararı neye göre verdiniz?

📌 Yıllar sonra böyle bir teklif almak benim için gerçekten büyük bir sürprizdi. Turgut Alp karakteriyle aramda güçlü bir bağ var; onu canlandırmak sadece bir rol değil, aynı zamanda manevi bir yolculuk benim için. İlk duyduğumda duygusal olarak çok etkilendim ama karar verirken sadece nostaljiyle hareket etmedim. Mehmet Bozdağ'ın vizyonu, projeye olan inancım ve senaryonun sunduğu yeni açılımlar bu kararı almamda belirleyici oldu.

Bu rol, sizin kariyerinizde ve izleyiciyle kurduğunuz bağda özel bir yere sahip. Yıllar sonra aynı karaktere dönmek nasıl bir deneyim oldu?

📌 Sanki yıllar sonra eski bir dostumla yeniden kavuşmuş gibiyim. Zamanla ben de değiştim, olgunlaştım; Turgut da öyle. Bu defa karaktere daha derin bir iç görüyle, daha empatik bir yerden yaklaşabiliyorum. Onu yeniden keşfetmek, izleyiciye farklı yönlerini sunmak benim için çok heyecan verici.

Mehmet Bozdağ'ın vizyonu ve yapım sürecine etkisi malum. Bu projeye yeniden dâhil olurken kendisiyle nasıl bir yaratıcı süreç yaşadınız?

📌 Mehmet Bozdağ'la çalışmak her zaman ilham verici. Hikâyeye, karakterlere ve tarihe olan hakimiyeti oyuncuya büyük bir güven veriyor. Bu süreçte ortak bir dil yakaladık. Turgut'u bugünün hikayesine nasıl entegre edeceğimizi birlikte detaylandırdık, adım adım inşa ettik.

Yeni dönemdeki Turgut Alp'i, geçmişte canlandırdığınız versiyonla karşılaştırdığınızda hangi farklılıkları ve derinlikleri görüyorsunuz?

📌 Eskiden Turgut daha ateşli, daha fevriydi. Şimdi ise yaşadıklarıyla birlikte daha dengeli, stratejik bir lider kimliğine büründü. Bu evrim oyunculuk anlamında bana yeni alanlar sundu. Fiziksel gücünün yanında artık daha çok içsel çatışmaları ve liderlik sorumluluğu ön planda.

Kostüm, set, aksiyon sahneleri gibi prodüksiyon unsurlarıyla bugünkü Kuruluş Osman'ın önceki dönem projelerden farkı sizce nedir?

📌 Teknoloji ve prodüksiyon kalitesi ciddi şekilde gelişmiş. Bu da özellikle aksiyon sahnelerinde hem daha gerçekçi hem de sinematografik bir etki yaratıyor. Kostümlerden ışık tasarımına kadar her detay bizi dönemin atmosferine yaklaştırıyor ve izleyiciye daha etkileyici bir deneyim sunuyor.

Dizide Osman Bey'le (Burak Özçivit) olan etkileşimleriniz seyirci tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Bu ikili arasındaki ilişkiyi nasıl yorumluyorsunuz?

📌 Osman, Turgut'un elinde büyümüş bir isim. Ertuğrul Gazi'nin Turgut'a emaneti diyebilirim. Aralarındaki bağ hem çok güçlü hem de katmanlı. Zaman zaman gerilimler olabilir ama bu, aralarındaki sevgi ve güveni azaltmaz. Osman Bey'in liderliğinde yürüdüğü bu yol izleyiciye de duygusal ve epik bir derinlik sunacak.

Kuruluş Osman ekibiyle olan ilk set gününüzden bize biraz bahseder misiniz? Sizi en çok ne şaşırttı?

📌 İlk günümde büyük bir sevgiyle karşılandım. Diriliş Ertuğrul döneminden tanıdığım birçok ekip arkadaşımla yeniden bir araya geldim. Bu bana sanki uzun süredir ayrı kaldığım aileme geri dönmüşüm hissini verdi. Herkes işine tutkuyla bağlıydı, bu da bana ekstra motivasyon ve güven sağladı.

Hayranlarınızın bu dönüşe gösterdiği yoğun ilgi hakkında ne düşünüyorsunuz? Size gelen ilk tepkiler nasıldı?

📌 İnanılmaz bir sevgi ve özlemle karşılaştım. Sosyal medyada, sokakta, hatta yurt dışından gelen mesajlarda bu dönüşün ne kadar çok beklenmiş olduğunu gördüm. Bu destek hem onur verici hem de büyük bir sorumluluk. Her sahnede bu beklentiyi karşılamak için daha çok çalışıyorum.

Turgut Alp karakterinin hikâyeye katacağı yeni yönleri sizce izleyici nasıl karşılayacak? Spoiler vermeden küçük ipuçları alabilir miyiz?

📌 Turgut artık sadece bir savaşçı değil; aynı zamanda bir akıl adamı. Stratejik kararlar alan, bilgelik gösteren bir lider olarak sahnelerde yer alacak. İzleyici, geçmişten tanıdığı Turgut'un çok daha derin ve katmanlı bir versiyonuyla karşılaşacak.