Tarihi konakta esrarengiz olay

İstanbul Çamlıca’da bulunan tarihi bir konakta yaşanan olay, mahalle sakinlerini uykusuz bıraktı. Gece yarısı konağa girdiği iddia edilen hırsızın akıbeti şaşkınlık yarattı. İşin aslı bambaşka çıktı!

Olay, gece saat 01.00 sıralarında İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı tarihi Çamlıca Tepesi'nde meydana geldi. İddialara göre, daha önce de sabıkası bulunan Metin E. (24), II. Mahmut döneminde av köşkü olarak kullanılan ve günümüzde özel mülk olan 190 yıllık Saadet Hanım Konağı'na göz dikti.

Gece yarısı sessizce konağa girdiği iddia edilen Metin E., konağın çatı katına çıktığı anda beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Konağın içerisinde ev halkı ile burun buruna gelen Metin E., panikle elindeki küçük bıçağı rastgele savurmaya başladı. Ardından da konağın üçüncü katındaki balkondan aşağı atladı. Ne var ki düştüğü yer, konağın bahçesindeki eski su kuyusuydu.

Asıl gizemse bundan sonra başladı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri evde ve kuyunun çevresinde yaptıkları araştırmada iddialara konu olan bir ize rastlayamadı. Mahalle sakinleri, tarihi konağın uzun süredir esrarengiz yapısıyla dikkat çektiğini, ancak böyle bir olayın ilk kez yaşandığını ifade etti.

📺 Peki bu yaşananlar gerçekten oldu mu?

Hayır! Tüm bu yaşananlar, atv'nin yeni dizisi "Aile Saadeti"nin merak uyandıran ilk bölümünden sadece kısa bir kesit. Senaryosunu Burak Aksak'ın yazdığı, Yönetmen koltuğunda ise Selçuk Aydemirin oturduğu 190 yıllık bir konakta geçen Yeşilçam tadındaki dizi, dram ve mizahı aynı potada eritiyor.

