Bizans İmparatoru'nun kızı "Prenses Asporça" geliyor

Bizans İmparatoru’nun kızı “Prenses Asporça” geliyor

GİRİŞ TARİHİ:  14.12.2025, 12:04 GÜNCELLEME TARİHİ:  14 Aralık 2025 Pazar, 12:14
Bizans İmparatoru’nun kızı “Prenses Asporça” geliyor

Alina Boz Kuruluş Orhan Kadrosunda!

atv'nin Yeni hikayesi, kurulan müthiş dünyası ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezona müthiş bir başlangıç yapan dizisi Kuruluş Orhan'ın oyuncu kadrosuna çok önemli bir isim katıldı. Yayınlanan bölümleriyle izleyicilerin nefesini kesen, yeni bölümleri merakla beklenen diziye başarılı oyuncu Alina Boz katıldı. Alina Boz, Bizans İmparatorunun kızı Prenses Asporça'yı canlandıracak.

İhtişamın Asi ve Mağrur Yüzü: Prenses Asporça

Bizans sarayının akıllı ve disiplinli prensesi Asporça, babasını kurtarmak ve Türklerin yükselişini durdurmakta kararlıdır. Prenses Asporça katı bir disiplinle yetişmiş, ihtişamın içinde çelik bir irade kazanmıştır. Şimdi, imparatorluğun ayakta kalması ve Kayıların ilerleyişini durdurmak için tüm gücüyle sahneye çıkıyor.

Başarılı oyuncu Alina Boz, Kuruluş Orhan dizisinin Çarşamba akşamı yayınlanacak yeni bölümünde "Prenses Asporça" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan bölümleriyle seyirciden büyük ilgi görürken, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00'de atv'de!

