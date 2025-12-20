atv'nin yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında' sete çıktı

İlk sahneler Londra’da çekiliyor!

Yapımını Baba Yapım'ın üstlendiği, proje tasarımı Hasan Burak Kayacı'ya ait olan, yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu, senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal'ın kaleme aldığı atv'nin yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında', çekimlerine Londra'da başladı.

Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı dizinin Londra çekimleri, hikayenin başlangıç noktasını oluşturacak. İlk karşılaşmaların yaşandığı Londra sahneleri, karakterlerin kaderini değiştirecek.

İddialı kadrosuyla öne çıkan dizide ayrıca Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Levent Ülgen, Deniz Uğur, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Sarp Bozkurt, Birand Tunca ve Türkü Turan da rol alıyor.

Usta isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan dizinin konusu ise şöyle; kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda tümden değişir. Rosa baş etmek zorunda olduğu hastalığıyla ve sürpriz bir arayışla kendini İstanbul'da bulur. Aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları İstanbul'da tekrar kesişir. İkili kısa sürede birbirine aşık olur, ancak bu aşk ikisinin de felaketi olacaktır…

Aynı Yağmur Altında yakında atv'de!