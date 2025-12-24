canli-yayin
Asporça'yı Mabed Şövalyeleri'nin elinden Orhan Bey kurtardı

Asporça’yı Mabed Şövalyeleri’nin elinden Orhan Bey kurtardı

GİRİŞ TARİHİ:  24.12.2025, 21:42
Asporça’yı Mabed Şövalyeleri’nin elinden Orhan Bey kurtardı

Kuruluş Orhan’ın yeni bölümünde heyecan bu kez İznik yolunda tırmandı. Prenses Asporça, askerleriyle birlikte İznik’e doğru ilerlerken Kutsal Mabed Şövalyeleri’nin kurduğu tuzakla karşı karşıya kaldı.

Tehlikeyi anında fark eden Prenses Asporça, askerlerine teyakkuz emri verdi. Boyun eğmeyeceğini açıkça ortaya koyan Asporça, "Onlara teslim olmayacağım" diyerek Kutsal Mabed Şövalyeleriyle mücadeleye girdi.

Asporça Orhan Bey'i sırtından hançerledi

Orhan Bey'in pusu yerine yetişip alplarına verdiği "Prensesi ve Dafne'yi kollayın; geri kalan herkesi öldürün" emriyle birlikte alplar Mabed Şövalyeleri'ni kılıçtan geçirdi. Kaçmaya devam eden Prenses Asporça'nın peşine düşen Orhan Bey, onu yakalamayı başardı. Asporça'nın kendisini hançerlemesine rağmen Orhan Bey, prensesi bir kez daha kurtararak sahneye damgasını vurdu.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de sosyal medyada gecenin en çok konuşulan anları arasında yer aldı.

