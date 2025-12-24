Reyting kupası atv'nin

Kadıköy'de 90 dakikanın sonunda yılın son derbisini kazanan taraf 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu. Son dakikalara kadar heyecanı azalmayan karşılaşma, tüm kategorilerde yayınlanan programlar arasında en çok izlenen oldu.
Dün akşam tüm Türkiye atv izledi tüm kategorilerde birinci!Tüm Kişiler'de %13,28 izlenme oranı ve %32,23 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %14,24 izlenme oranı ve %38,45 izlenme payı +20 ABC1'de ise %15,01 izlenme oranına ve %35,42 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu.