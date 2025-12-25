Müge Anlı'ya canlı yayında cinayeti itiraf etti “Ercan kızımı gözümün önünde öldürdü”

4 yaşındayken kaybolan Emine Yıldırımcan’ın akıbeti, 30 yılın ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme taşındı. Emine’nin 1995 yılında kaybolmasına ilişkin olarak ortaya atılan iddialar ise kan dondurmuştu. Özellikle programda dile getirilen üvey babanın "tesbih makinesi" konusu ise korkunç olayla ilgili şok detayları ortaya çıkardı.

Öz kızlarını istismar eden üvey baba

Müge Anlı'nın 15 Aralık tarihli yayınında, Emine Yıldırımcan'ın üvey babası tarafından cinsel istismara uğradığı ve ardından korkunç bir yöntemle öldürüldüğü iddia edildi. Emine Yıldırımcan'ın kuzeni ve amcası, Emine'nin akıbetini öğrenmek için Müge Anlı'ya başvurarak yıllardır süren belirsizliğin sona ermesini istedi. Kuzen Aymila, dosyaya dair bildiklerini ayrıntılı şekilde anlattı. Aymila, yıllar boyunca Emine'yi görmek ve onunla iletişim kurmak istediklerini, ancak Emine'nin annesi Raziye Tanrıkulu tarafından bu taleplerin sürekli engellendiğini öne sürdü.

Ailenin iddialarına göre, Raziye Tanrıkulu'nun biyolojik babadan ayrılmasının ardından Ercan Yılmaz ile dini nikâh kıydığı ve Emine'yle birlikte Yılmaz'ın evine taşındığı belirtildi. Emine'nin kayboluşunun da bu süreçten sonra gerçekleştiği ifade edildi. Aile üyeleri, küçük kızın ortadan kaybolmasına ilişkin şüphelerin o dönemde de Ercan Yılmaz üzerinde toplandığını, ancak somut bir sonuca ulaşılamadığını anlattı.

'Tesbih makinesi' iddiası!

Aymila'nın aktardığı bilgilere göre, Ercan Yılmaz'ın önceki evliliğinden olan üç kızı, 2000'li yıllarda babaları hakkında cinsel istismar iddiasıyla şikâyetçi oldu. Bu şikâyetler sonucunda Yılmaz'ın 2004 yılında tutuklanarak cezaevine girdiği belirtildi. Telefonla yayına bağlanan Ercan Yılmaz'ın öz kızı Selin canlı yayında dikkat çeken iddialarda bulundu. Babasının Emine'ye şiddet uyguladığını, küçük çocuğu duvara savurduktan sonra hareketsiz kaldığını sonra da cesedi yok etmek için tesbih makinesinde parçalara ayırdığını söyledi. Raziye Hanım, "Ercan beni hepsini senin üstüne yıkarım dedi. Aileni de öldürürüm dedi. Ben hala yaşadıklarımın etkileri altındayım." dedi.

"Ercan'ın çocuğumu canice öldürdüğünü gördüm"

Raziye Hanım, "Çektiğim çileleri siz bir görseydiniz… Hala gözlerimin önüne bir noktaya bakıp kalıyorum, kızımın her parçasını tekrar tekrar görüyorum. Ercan beni de öldürmeye kalktı. Dilimi penseyle çekmeye kalktı. Beni ısırıp parçaladığını bilmiyorsunuz." Müge Anlı ise "Reklam arasında Selin (Ercan'ın öz kızı) bana parçaları nasıl topladığını anlattı. O zaman Selin'in dediği gibi o çocuğu öldürdüğünü gördün ve sonra Ercan seni dövdü?" dedi. Raziye Hanım, "Zaten günler önce başladı dövmeye. Oda karanlık, kaç gün olduğunu havanın aydınlandığını bile bilmiyordum. Leğende tespih poşeti vardı. Tespih poşetine koymuştu parçaları sonra öyle verdi elime. Evladımı nereye götürdüğünü bilmiyorum. Bilsem durur muyum?" dedi. Müge Anlı, "Sen neden anlatmadın polise" diye sorduğunda ise Raziye Hanım, "Beni sadece ailem ile tehdit etmedi, cinayeti senin üstüne yıkarım dedi. Korktum, hiçbir şey bilmiyordum.' dedi.