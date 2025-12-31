Tüm kişiler kategorisinde en çok izlenen “Esra Erol’da”

atv, 30 Aralık Salı günü yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinin Tüm Kişiler kategorisinde ilk sıraya adını yazdırdı.

Esra Erol'da günün birincisi!

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün

Tüm Kişiler kategorisinde %5,97 izlenme oranı ve %22,99 izlenme payı alarak ilk sıraya yerleşti.

Evlilik vaadiyle dolandırılan Mehmet Uzman

Dün (30 Aralık) yayına gelen Mehmet Uzman, Sevda adıyla kendisini tanıtan sevgilisi Aliye İzmirlioğlu'na evlilik vaadiyle altınını, parasını ve evinin tapusunu kaptırdığını iddia etti. İddiaların odağındaki sevgili Aliye İzmirlioğlu yayına bağlandı. Taraflar canlı yayında yüzleşti. Mehmet Uzman stüdyoya geldi. Mehmet Uzman, "Daha önce bir evlilik yaptım. Çocuğum annesi ile kalıyor. 12 Ekim'de beni Aliye aradı. Asıl adı Sevda. Bir gün telefonum çaldı. Numaramı nereden aldınız dedim. Söylemedi. 15 gün kendisi ile telefonda konuştuk. Bana 'aşkım' diye hitap ediyordu. 1 hafta sonra seni canlı görmek istiyorum. Kayseri'deyim, yanıma gelir misin? dedi. Tamam dedim 2-3 gün kaldım evinde. Dördüncü gün bana bir hoca bul imam nikahı kıyalım dedi, ben de çağırdım fakat hoca gelmedi. Sizin resmi nikahınız yok, imam nikahı kıyamam dedi. Benden silah zoruyla evimin tapusunu aldı. Tapu dairesinde yanlış imza atmaya çalıştım uyuşmasın diye. Tapu dairesine kızı, damadı, kendisi hep beraber gittik. Televizyon aldım. 119 bin TL kredi çektim. 368 Bin TL para verdim." dedi. İddiaların odağındaki Aliye Hanım telefonla bağlanarak, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Bursa'daki evini bana sattı. Borçları vardı, kızlarına para verecekmiş. Ben 500 Bin TL karşılığında evini satın aldım." dedi. Esra Erol, "Tapu dairesinde mi bu işlem gerçekleşti?" diye sorunca Aliye Hanım, "Evet Bursa'daki emlakçılar da biliyor. Ben bankadan kredi çektim, evi satıyorsan bana sat dedim. Satın aldım" yanıtını verdi.