atv Avrupa yeni yılda HD yayına geçti!

atv Avrupa, izleyicilerine daha yüksek görüntü kalitesi sunmak amacıyla yayın teknolojisinde önemli bir yeniliğe imza atıyor.

5 Ocak 2026 tarihi itibarıyla atv Avrupa, SD yayın kalitesinden HD yayın kalitesine geçiş yapacaktır. Bu geçişle birlikte izleyiciler, atv Avrupa yayınlarını daha net, daha canlı ve yüksek çözünürlükte izleme imkânına kavuşacaktır.

Yayınları kesintisiz ve HD kalitesinde izleyebilmek için izleyicilerimizin uydu alıcılarında kanal ayarlarını güncellemeleri gerekmektedir.

atv Avrupa HD Yayın Frekans Bilgileri:

Uydu: TURKSAT 4A

Frekans: 11.883

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 5000

FEC: 3/4

Modülasyon: DVB-S2 8PSK

atv Avrupa, yayın kalitesini her geçen gün daha ileriye taşıyarak Avrupa'daki izleyicileriyle buluşmaya devam edecek.