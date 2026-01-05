atv Avrupa yeni yılda HD yayına geçti!

5 Ocak 2026 tarihi itibarıyla atv Avrupa, SD yayın kalitesinden HD yayın kalitesine geçiş yapacaktır. Bu geçişle birlikte izleyiciler, atv Avrupa yayınlarını daha net, daha canlı ve yüksek çözünürlükte izleme imkânına kavuşacaktır.
Yayınları kesintisiz ve HD kalitesinde izleyebilmek için izleyicilerimizin uydu alıcılarında kanal ayarlarını güncellemeleri gerekmektedir.
atv Avrupa HD Yayın Frekans Bilgileri:
Uydu: TURKSAT 4A
Frekans: 11.883
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol Oranı: 5000
FEC: 3/4
Modülasyon: DVB-S2 8PSK
atv Avrupa, yayın kalitesini her geçen gün daha ileriye taşıyarak Avrupa'daki izleyicileriyle buluşmaya devam edecek.