HABERLER atv dijital 2025'i zirvede tamamladı

GİRİŞ TARİHİ:  09.01.2026, 12:39
Televizyon kanallarının web siteleri arasında yapılan araştırmaya göre en önemli kategoriler olan “İzlenme” ve “Görüntülenme” dahil 35 kategoride atv.com.tr Aralık ayında birinci oldu.

Gemius verilerine göre atv.com.tr Stream metriğinde "Real Users", "Views", "Reach", "Visits", "Audince Share", "Visits Per Real User", "Exclusive Real Users", "Exclusive Reach", "Exclusive Reach on Selected Media", web metriğinde "Views", "Visits", "Views Per Real User", "Visits Per Real User", "Time", "Average Time Spent", "Share of Time", "Relative Share Of Time", "Average Time Viewed", "Average Minute Rating", Uygulama metriğinde "Real User", "Views", "Visits", "Reach", "Audience Share", "Time", "Average Time Spent", "Relative Share Of Time", "Average Time Viewed", "Average Minute Rating", "Views Per Real User", "Visits Per Real User", "Duplication on any Media", "Exclusive Real Users", "Exclusive Reach", "Exclusive Reach on Selected Media" kategorilerinde birinci oldu.

