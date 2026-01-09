canli-yayin
11
“Nursel ile Mutfak Bahane” hafta finalinde neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ:  09.01.2026, 16:07
Nursel ile Mutfak Bahane’de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin’in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor!

Fenomen gelin Yeşim yarışmayı neden bıraktı?

Annesi ve kayınvalidesi arasında kalan Yeşim'in kararı herkesi şok etti. Yarışmadan çekilerek Cuma bölümünde yer almayan yeşim geri dönecek mi?

Melike ve Seyit Ali arasında neler oluyor?

Yaşadıkları anlaşmazlık sonrası ayrı yollara gitme kararı alan çift, final gününe damga vurdu. Yaşadıkları yüzleşme sonrası her şeyi bitirmek kararı alan Melike ve Seyit Ali yarışmadan ayrıldı.

Hatfanın kazananı kim oldu?

Bütün hafta topladığı puanlar ile final günü kazananı Merve oldu.

"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!

