Altın yatırımı yapanlar dikkat!

Borçlanarak altın almak doğru mu?

Kredi kartlarıyla altın alarak yatırım yapacaklara uzmanlardan uyarı var. Kredi kartlarıyla alınan altınlarda, faizle taksit seçeneği yapıldığında alınan altınla kar değil zarar etme riski artıyor. Uzmanlar, kredi çekerek veya kredi kartıyla yatırım yapılmamasını öneriyor. Finans Analisti İslam Memiş, bankadan kredi çekerek, borçlanarak, altın alım ve yatırımı yapmanın yanlış olduğunu söyledi. Memiş, küresel piyasalardaki belirsizlik nedeniyle altın borç almanın riskli olduğunu yatırımcılara farklı alternatiflere yönelmesini tavsiye etti.