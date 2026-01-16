canli-yayin
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
10
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • A.B.İ.
    A.B.İ. YENİ FRAGMAN
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER “Nursel ile Mutfak Bahane” hafta finalinde neler oldu?

“Nursel ile Mutfak Bahane” hafta finalinde neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ:  16.01.2026, 16:14
ABONE OL
“Nursel ile Mutfak Bahane” hafta finalinde neler oldu?

Nursel ile Mutfak Bahane’de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin’in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor!

FIırında unutulan tatlı final gününe damga vurdu

Fenomen gelin Merve için Cuma finali kötü başladı. Büyük ödülün olduğu gün yemeği yanan gelin gözyaşlarına halim olamadı.

Şeyma ve eşi Mert'i karşı karşıya getiren olay ne?

Ailesine maddi destekte bulunduğu için eşi tarafından eleştirilen Mert, beylerin ve kayınvalidelerin desteğini aldı. Eşinin harcamaları karşısında bu çareyi bulduğunu anlatan Mert, eşi ile karşı karşıya geldi.

Haftanın kazananı kim oldu?

Bütün hafta topladığı puanlar ile final günü kazananı Merve oldu.

"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN