canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
9
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • A.B.İ.
    A.B.İ. YENİ FRAGMAN
  • A.B.İ.
    A.B.İ. YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Kim Milyoner Olmak İster?
    Kim Milyoner Olmak İster? YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Dizi TV
    Dizi TV YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
    Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
HABERLER Turkuvaz Medya'dan dijital spor yayıncılığına yeni vizyon: 'Libero' sporseverlerle buluştu!

Turkuvaz Medya'dan dijital spor yayıncılığına yeni vizyon: 'Libero' sporseverlerle buluştu!

GİRİŞ TARİHİ:  19.01.2026, 11:38
ABONE OL
Turkuvaz Medya'dan dijital spor yayıncılığına yeni vizyon: 'Libero' sporseverlerle buluştu!

Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor ekosisteminde yer alan markalarından Futbol Plus, yenilenen yayın vizyonu ve içerik stratejisiyle Libero markası altında yoluna devam ediyor.

Dijitalde doğan ve izleyici alışkanlıklarındaki değişimi merkeze alan bu dönüşüm, grubun spor yayıncılığında yeni nesil içerik anlayışını güçlendiren önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Etkileşimi yüksek, çok platformlu spor içeriği sunma hedefi

Libero markasıyla birlikte Turkuvaz Medya, deneyimli isimlerle yeni nesil yorumcuları bir araya getiren yayın kadrosu sayesinde; etkileşimi yüksek, veri odaklı ve çok platformlu bir spor içeriği sunmayı hedefliyor.

YouTube başta olmak üzere dijital mecralarda izleyiciyle buluşan Libero, modern spor izleyicisinin beklentilerine uygun bir yayın anlayışıyla dikkat çekiyor. Bu dönüşüm yalnızca bir isim değişikliği değil; aynı zamanda spor yayıncılığında dijitalleşmeyi odağına alan uzun vadeli bir büyüme vizyonunun da yansıması niteliğini taşıyor. Libero, güçlü bakış açısı ve zengin içerik yapısıyla dijital ekosistemde sürdürülebilir bir konumlanma hedefliyor.

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN