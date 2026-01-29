Kim Milyoner Olmak İster'de 500 Bin TL'lik zor soru! "İnsanlar saatte kaç köpek balığı öldürüyor?"

atv ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 500 Bin TL'lik soru geceye damga vurdu. Yarışmacı Levent Şen, joker hakkı olmadan geldiği kritik soruda istatistik temalı çevre sorusuyla karşı karşıya kaldı.

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, bu bölümde yüksek ödüllü soruyla gündeme geldi. Yarışmacı koltuğunda oturan Levent Şen, başarılı performansıyla 500 Bin TL değerindeki soruya kadar yükselmeyi başardı.

Bilgi ve strateji gerektiren soruları doğru yanıtlayan yarışmacı, son baraj öncesinde joker haklarını tüketmiş olarak kritik eşiğe geldi.

500 Bin TL'lik soru ise şöyleydi...

İstatistiksel olarak insanlar her 1 saatte yaklaşık kaç köpek balığı öldürmektedir?

A: 11

B: 110

C: 1100

D: 11.000

Stüdyoda heyecan yükselirken, sorunun hem doğa hem de küresel denge açısından dikkat çekici bir veriye dayanması izleyicilerin de ilgisini çekti.

Yarışmacı Levent Şen Kimdir?

500 Bin TL'lik soruya kadar yükselen yarışmacı Levent Şen, 60 yaşında ve aslen Aydınlı. 1987 yılında ODTÜ Maden Mühendisliği bölümünden mezun olan Şen, kariyerini iş makineleri sektöründe sürdürdü ve kendi şirketini kurdu. Bilgi birikimi ve sakin tavrıyla dikkat çeken yarışmacı, yüksek ödüllü soruya joker kullanmadan ulaşmasıyla öne çıktı.

