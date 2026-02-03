Eda Şölenci Kimdir? Eda Şölenci Biyografisi

Eda Şölenci hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Hemen şimdi okuyun!

Eda Şölenci kimdir?

Gerçek adı Eda Dunisa Şölenci. Makedonya kökenli bir ailedendir. İlk ve ortaokul eğitimini İzmir'de tamamlamıştır. Eda Şölenci, ilk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. İlkokul ve ortaokul süresince tiyatro, halk ve modern dansla ilgilendi. Dans ekibiyle Balkanlarda festivallere katıldı.

Eda Şölenci nereli?

İzmir doğumludur.

Eda Şölenci kaç yaşında?

18 Ağustos 1996 tarih doğlumlu 30 yaşındadır.

Eda Şölenci hangi üniversite mezunu?

Boğaziçi Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bölümü mezunudur.

Eda Şölenci evli mi?

Güzel ve başarılı oyuncu Eda Şölenci'nin bekâr olduğu bilinmekle beraber, özel hayatına dair bir bilgi bulunmamaktadır.

Eda Şölenci hangi dizilerde oynadı?

-Arıza

-Aşk Ağlatır

-Aslan Ailem

-Adı Efsane

-Güneşin Kızları

Eda Şölenci hangi filmlerde oynadı?

Eda Şölenci herhangi bir filmde oynamamıştır.

