Nilsu Berfin Aktaş kimdir? Nilsu Berfin Aktaş biyografisi

Nilsu Berfin Aktaş hakkında tüm bilinmeyenleri atv olarak sizler için derledik. Hemen şimdi okuyun!

Nilsu Berfin Aktaş kimdir?

Nilsu Berfin Aktaş, Türk televizyon ve sinema oyuncusu olarak tanınan genç yeteneklerden biridir. 2018 yılında yayınlanan "Geleceğin Starı" adlı yarışma programıyla dikkatleri üzerine çeken Aktaş, kariyerine diziler ve filmlerle devam etti. Özellikle "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" ile tanınan oyuncu, genç yaşına rağmen çeşitli projelerde başrol performanslarıyla adından söz ettirdi.

Nilsu Berfin Aktaş nereli?

Nilsu Berfin Aktaş, 17 Ağustos 1998 tarihinde Ankara, Türkiye'de dünyaya geldi. Başkentte başlayan eğitim ve yaşam süreci, onu oyunculuk kariyerine yönlendirdi.

Nilsu Berfin Aktaş kaç yaşında?

1998 doğumlu olan Nilsu Berfin Aktaş, 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

Nilsu Berfin Aktaş hangi üniversite mezunu?

Aktaş, oyunculuk eğitimini Yetenek Evi Sanat Akademisi'nde tamamladı. Bu eğitim, sahne ve kamera önü performansı için sağlam bir temel sağladı.

Nilsu Berfin Aktaş evli mi?

Nilsu Berfin Aktaş, 2021 yılında iş insanı Serdar Sertçelik ile evlendi ancak çift 2023 yılında yollarını ayırdı.

Nilsu Berfin Aktaş oynadığı diziler

Nilsu Berfin Aktaş, televizyon dünyasında birçok dizide yer aldı. Başlıca projeleri şöyle: Kuzey Yıldızı İlk Aşk – Gökçe Mollaoğlu (2019-2021), Benim Hayatım – Hayat (2021), Gelsin Hayat Bildiği Gibi – Gizem Demirci (2022-2023, Yaz Şarkısı – Gülbeyaz/Yaz Yıldırım (2023), Korkma Ben Yanındayım – İnci Sağlam (2024), Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar – Ayşe (2024-2025)

Bu yapımlar, oyuncunun kariyerindeki çeşitliliği ve yükselişi gösteriyor. Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş şimdi ise atv'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında'da "Rosa" karakterine hayat verecek.

Nilsu Berfin Aktaş hangi filmlerde oynadı?

Nilsu Berfin Aktaş sinema ve dijital platformlarda da projelerde yer aldı. Öne çıkanlar:

Rastlantı (2019) – Zeynep, Aşk Sadece Bir An (2025) – Rolü ile beyazperde yer aldı. Ayrıca dijital diziler arasında Ölüm Zamanı gibi yapımlarda da yer aldı.

