Hülya Avşar kimdir? Hülya Avşar biyografisi

Hülya Avşar kimdir?

Hülya Avşar, Türk sinema, televizyon ve müzik dünyasının en tanınmış ve etkili isimlerinden biridir. Oyuncu, şarkıcı, sunucu ve yapımcı kimlikleriyle uzun yıllardır sanat dünyasında aktif olarak yer almaktadır. 1983 yılında katıldığı güzellik yarışmasıyla adını duyuran Avşar, kısa sürede sinema ve televizyonun aranan yüzlerinden biri hâline gelmiştir.

Hülya Avşar nereli?

Hülya Avşar, Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya gelmiştir. Baba tarafından Kürt, anne tarafından ise Türkmen kökenlidir.

Hülya Avşar kaç yaşında?

8 Ekim 1963 doğumlu olan Hülya Avşar, 2026 yılı itibarıyla 62 yaşındadır.

Hülya Avşar hangi üniversite mezunu?

Hülya Avşar, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Aldığı akademik eğitim, oyunculuk kariyerinin temel taşlarından biri olmuştur.

Hülya Avşar evli mi?

Hülya Avşar, daha önce Kaya Çilingiroğlu ile evlenmiştir. Bu evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı vardır. Avşar, şu anda bekârdır.

Hülya Avşar hangi dizilerde oynadı?

Hülya Avşar, televizyon kariyeri boyunca birçok projede başrol ve önemli karakterlere hayat verdi. Ünlü oyuncu İki Yabancı, Zeytin Ağacı, Kadın İsterse, Masumlar Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Yasak Elma gibi dizilerde oynamıştır. atv'nin yeni dizi Aynı Yağmur Altın'da "Fazilet" karakterine hayat verecek olan Hülya Avşar, uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor.

Hülya Avşar hangi filmlerde oynadı?

Türk sinemasında iz bırakan pek çok yapımda rol alan Hülya Avşar'ın öne çıkan filmleri şunlardır: Fahriye Abla, Berlin in Berlin, Her Şey Gönlünce Olsun, İki Kadın, Benim Sinemalarım, Kalbin Zamanı, Selfie

"Berlin in Berlin" filmindeki performansı, Hülya Avşar'ın kariyerindeki en çok konuşulan rollerden biri olmuştur.

Hülya Avşar şarkıları

Oyunculuğun yanı sıra müzik kariyeriyle de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hülya Avşar'ın sevilen şarkıları arasında şunlar yer alıyor: Her Şey Gönlünce Olsun, Benim Sinemalarım, Sevda, Yürü Anca Gidersin, Sensiz Kaldım, Ağla Ağla, Haram Geceler

Avşar, pop ve arabesk-pop tarzındaki şarkılarıyla müzik listelerinde uzun süre yer almıştır.

