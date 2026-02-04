Mine Çayıroğlu Kimdir? Mine Çayıroğlu Biyografisi

Mine Çayıroğlu hakkında tüm bilinmeyenleri ATV olarak sizler için derledik. Hemen şimdi okuyun!

Mine Çayıroğlu Kimdir?

Mine Çayıroğlu 28 Aralık 1975'te İstanbul'da doğmuştur. Çocuk yaşta, Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanının dizi uyarlamasında Munise karakterini canlandırmıştır. 1997 senesinde İngiltere'deki Guildford School of Acting'e girmiş ve üç yıl boyunca oyunculuk eğitimi almıştır. 2000 yılında mezun olmuştur. Çayıroğlu ayrıca bir müzik albümü de çıkarmıştır.

Mine Çayıroğlu Kaç Yaşında?

Oyuncu ve müzisyen Mine Çayıroğlu 50 yaşındadır ve İstanbul'da doğmuştur.

Mine Çayıroğlu Hangi Üniversite Mezunu?

Oyuncu, Haluk Bilginer'den oyunculuk dersleri almıştır. 1997 senesinde İngiltere'deki Guildford School of Acting'e girmiş ve üç yıl boyunca oyunculuk eğitimi almıştır. 2000 yılında mezun olmuştur.

Mine Çayıroğlu Evli Mi?

Mine Çayıroğlu, 2009 yılında müzisyen Özgür Gezgin ile evlendi. 2012 yılında Boşandı. Derin Deniz adında bir oğlu vardır.

Mine Çayıroğlu Hangi Dizilerde Oynadı?

Sayısız filmde, dizide oynayan Mine Çayıroğlu'nun en bildiğimiz TV dizileri Aşk ve Umut, Söz, Çalıkuşu'dur. Oyuncu şu sıralar başlayacak olan Aynı Yağmur Altında dizisinde de rol almaktadır.

Mine Çayıroğlu Hangi Filmlerde Oynadı?

Mine Çayıroğlu, Beyza'nın Kadınları, İşler Güçler, Adile Teyze, Berdel gibi filmlerde rol almıştır.

