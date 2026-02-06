Sarp Bozkurt kimdir? Sarp Bozkurt biyografisi...

Türk tiyatro, dizi, sinema oyuncusu, komedyen, senarist ve seslendirme sanatçısıdır.
Ünlü oyuncu İstanbul Şişli'de doğmuştur.
4 Ekim 1989 tarihi doğumlu Sarp Bozkurt, 37 yaşındadır.
Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2012 yılında mezun oldu.
Tolga Çevik'in uzun soluklu programlarından biri olan "Arkadaşım Hoş Geldin" ile sahneye çıkmıştır. Devamında 2010 yılında "Komedi Dükkanı" programına oyuncu olarak dahil olan Sarp Bozkurt, bu konseptte 9 yıl boyunca 500'den fazla doğaçlama gösteride yer almıştır. Ekranlarda sık sık karşımıza çıkmaktadır.