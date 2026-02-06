Sarp Bozkurt kimdir? Sarp Bozkurt biyografisi...

Son zamanların dikkat çeken isimlerinden Sarp Bozkurt kimdir? Sarp Bozkurt evli mi? Hnagi okuldan mezun?

Sarp Bozkurt kimdir?

Türk tiyatro, dizi, sinema oyuncusu, komedyen, senarist ve seslendirme sanatçısıdır.

Sarp Bozkurt nereli?

Ünlü oyuncu İstanbul Şişli'de doğmuştur.

Sarp Bozkurt kaç yaşında?

4 Ekim 1989 tarihi doğumlu Sarp Bozkurt, 37 yaşındadır.

Sarp Bozkurt ne mezunu?

Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2012 yılında mezun oldu.

Sarp Bozkurt'un oynadığı dizi ve filmler hangileri?

Tolga Çevik'in uzun soluklu programlarından biri olan "Arkadaşım Hoş Geldin" ile sahneye çıkmıştır. Devamında 2010 yılında "Komedi Dükkanı" programına oyuncu olarak dahil olan Sarp Bozkurt, bu konseptte 9 yıl boyunca 500'den fazla doğaçlama gösteride yer almıştır. Ekranlarda sık sık karşımıza çıkmaktadır.