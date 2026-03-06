canli-yayin
Esra Erol'da
“Nursel ile Mutfak Bahane” hafta finalinde neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ:  06.03.2026, 16:09
Nursel ile Mutfak Bahane’de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin’in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor!

Akın ve Gamze arasındaki kıskançlık krizi ortalığı nasıl karıştırdı?

Gamze ve Akın arasında yaşanan kıskançlık krizi final gününe damga vurdu. Evliliklerini kurtarmaya çalışan çift yaşadıkları kıskançlık sorunu ile yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Final günü tatlıyı tuzlu yapan tecrübeli yarışmacı kim?

Sevilen yarışmacı Yeşim'in yaptığı büyük hata stüdyoyu ikiye böldü. Tabağı tuzlu bulan ve bulmayanlar arasında büyük bir tartışma yaşandı. Kayınvalidesinin yaptığı puanlama sonrası gerilen Yeşim açıklamaları ile Beyhan Hanım'ı gözyaşlarına boğdu.

Haftanın kazananı kim oldu?

Bütün hafta topladıkları puanlar ile Yeşim ve Gamze büyük ödülün ortak kazananları oldular.

