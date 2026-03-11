Bir itiraf her şeyi değiştirdi

atv ekranlarında izleyiciyle buluşan OGM Pictures Yapımı, yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melek Seven ve Uğraş Güneş’in kaleme aldığı A.B.İ. dün akşam dokuzuncu bölümüyle ekrana geldi.

9. Bölümde neler yaşandı?

Mahinur, Tahir Hancıoğlu'na yönelik saldırı suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı ancak konuşmayı reddetti. Duruşmada Çağla, Mahinur'un saldırıyı gerçekleştirmediğini savunsa da hâkim, kuvvetli suç şüphesi nedeniyle Mahinur'un tutuklanmasına karar verdi. Bu karar Çağla'yı yıktı. Doğan ise beklenmedik bir hamle yaptı ve hâkim karşısında yıllardır saklanan büyük gerçeği açıkladı: Tahir Hancıoğlu'nun yıllar önce Mahinur'un babasını öldürdüğünü itiraf etti. Ardından Doğan ve Çağla, Mahinur'u kurtarabilmek için geçmişte işlenen bu cinayetin izini sürmeye karar verdi. Behram ise Çağla'yı Mahinur'a ihanet etmekle suçladı. İkili arasında sert bir yüzleşme yaşandı. Doğan araya girerek Behram'ı uzaklaştırdı ve

bundan sonra Çağla ile Mahinur'un kendi ailesi olduğunu açıkça söyledi. Doğan, yıllar önce dosyaya bakan savcı Şevket'i ziyaret ettiğini ve onun Tahir Hancıoğlu ile çalıştığını Çağla'ya anlattı. Bunun üzerine ikili savcının peşine düştü. Didem ise büyük bir hamle yaparak Yılmaz'ın planını ortaya çıkardı. Doğan ve adamları bu sayede Yılmaz'ın savcı Şevket'i sıkıştırdığı sırada baskın yaptı. Savcı ise elindeki belgeleri savcılığa vereceğini söyleyerek Doğan'ın tarafına geçti. Fakat Yılmaz, savcı Şevket ve Sinan'ın bindiği araca bomba yerleştirmişti.

Diğer yandan Lamia, Mahinur'un yalnızca hapse girmesinin aşiretin öfkesini dindirmeyeceğini düşünüyordu. Bu yüzden Yılmaz'ı arayarak cezaevindeki Zeliş'e haber gönderdi ve Mahinur'un işinin içeride bitirilmesini istedi. Melek ise Mahinur'u korumak için kendini feda etti.

Bölümün sonunda Sinan ve savcının bulunduğu araç patlarken, Tahir Hancıoğlu ise Sinan'ın arabada olduğundan habersiz şekilde delilleri yok ettiği için Yılmaz'ı tebrik etti. Yeni bölümde Sinan ve savcıya ne olacağı büyük bir merak uyandırdı.

