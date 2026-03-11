canli-yayin
Esra Erol'daki Batuhan Yener dosyasında karar

GİRİŞ TARİHİ:  11.03.2026, 14:37 GÜNCELLEME TARİHİ:  11 Mart 2026 Çarşamba, 14:38
Ölümü “intihar” olarak kayıtlara geçti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 30 Haziran 2025 gecesi evinde ölü halde bulunan 28 yaşındaki Batuhan Yener'in ölümü, bir süre kamuoyunda "şüpheli ölüm" iddialarıyla gündeme geldi.

Genç adamın annesi Yasemin Davutoğlu, Esra Erol'da yaptığı açıklamalarda oğlunun ölümünden gelini Türkan Koç Yener'i sorumlu tuttu. Ancak iddialar gelini tarafından karşı taraf tarafından reddedildi ve olay adli makamlar tarafından incelenmeye devam etti.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemeler ve ilk otopsi bulgularında Batuhan Yener'in intihar ettiği belirlendi.

Buna rağmen Yener'in ailesi, olayda farklı kişilerin sorumluluğu olabileceğini savunarak dosyanın yeniden araştırılmasını talep etmeye devam ediyor.

