Flavius Kelime-i Şehadet getirdi

Kuruluş Orhan’ın bu akşam yayınlanan bölümünde yaşanan sahne izleyicileri derinden etkiledi. Yiğit’in hançer darbeleriyle ağır yaralanan Flavius’un yanına pusudan kurtulan Sultan Orhan yetişti ve hemen hekim çağrılmasını emretti.

Can çekişen Flavius'un sözleri ise meydanda derin bir sessizlik oluşturdu. Acı içinde konuşan Flavius, "Günahkâr ölmek istemem… Atamın izinden gidip Müslüman olmak istiyorum."

diyerek Sultan Orhan'dan kendisine yardım etmesini istedi.

Orhan Gazi, Flavius'un bu sözleri üzerine eğilerek ona kelime-i şehadeti tekrar ettirdi. Flavius, Sultan Orhan'ın dizinin dibinde şehadet getirerek Müslüman oldu. Şehadet getirdikten sonra gözleri kapanan Flavius'un ardından Fatma Hatun gözyaşlarına boğulurken, bu sahne izleyicileri ekran başında duygulandırdı.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in; başrolünü Orhan Bey rolüyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.