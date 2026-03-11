canli-yayin
CANLI YAYIN
Kuruluş Orhan
14
BİLDİRİMLER
  • Aynı Yağmur Altında
    Aynı Yağmur Altında YENİ FRAGMAN
  • Aynı Yağmur Altında
    Aynı Yağmur Altında YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
    Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur YENİ BÖLÜM
  • A.B.İ.
    A.B.İ. YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Orhan
    Kuruluş Orhan YENİ FRAGMAN
CANLI YAYIN
HABERLER Flavius Kelime-i Şehadet getirdi

Flavius Kelime-i Şehadet getirdi

GİRİŞ TARİHİ:  11.03.2026, 23:44
ABONE OL
Flavius Kelime-i Şehadet getirdi

Kuruluş Orhan’ın bu akşam yayınlanan bölümünde yaşanan sahne izleyicileri derinden etkiledi. Yiğit’in hançer darbeleriyle ağır yaralanan Flavius’un yanına pusudan kurtulan Sultan Orhan yetişti ve hemen hekim çağrılmasını emretti.

Can çekişen Flavius'un sözleri ise meydanda derin bir sessizlik oluşturdu. Acı içinde konuşan Flavius, "Günahkâr ölmek istemem… Atamın izinden gidip Müslüman olmak istiyorum."
diyerek Sultan Orhan'dan kendisine yardım etmesini istedi.

Orhan Gazi, Flavius'un bu sözleri üzerine eğilerek ona kelime-i şehadeti tekrar ettirdi. Flavius, Sultan Orhan'ın dizinin dibinde şehadet getirerek Müslüman oldu. Şehadet getirdikten sonra gözleri kapanan Flavius'un ardından Fatma Hatun gözyaşlarına boğulurken, bu sahne izleyicileri ekran başında duygulandırdı.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in; başrolünü Orhan Bey rolüyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.

DİĞER HABERLER
ARAMA
CANLI YAYIN