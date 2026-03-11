Müge Anlı’da Ramazan Arıkan dosyasında kritik gelişme

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Ankara’da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Ramazan Arıkan dosyasında dikkat çeken iddialar ve yeni açıklamalar gündeme geldi.

atv ekranlarında yayınlanan programda ele alınan Ramazan Arıkan dosyası, yeni gelişmeler ve canlı yayındaki yüzleşmelerle gündemde kalmaya devam ediyor. Ankara'da 16 Kasım 2025'te eski eşinin evinde hayatını kaybeden 44 yaşındaki Arıkan'ın ölümü ilk etapta doğal ölüm olarak değerlendirilmişti. Ancak daha sonra ortaya çıkan bulgular ve iddialar, olayın cinayet olabileceği şüphesini güçlendirdi.

Adli incelemelerde Arıkan'ın kanında tarım ilacı ve hayvansal zehir bulunduğu iddiaları gündeme geldi. Bu durum ölümün zehirlenme sonucu gerçekleşmiş olabileceği şüphesini doğurdu.

Dosyada dikkat çeken bir diğer nokta ise Arıkan'ın yüksek miktardaki mal varlığı oldu. Ankara ve yurt dışında gayrimenkulleri bulunduğu belirtilen Arıkan'ın yaklaşık 100 milyon liralık serveti olduğu iddia edildi.

Ramazan Arıkan dosyasında dikkat çeken bir gelişme paylaşıldı. Programda aktarılan bilgilere göre Arıkan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada adı geçen eski eşinin savcılığa teslim olduğu öğrenildi.

Kamuoyunun yakından takip ettiği Ramazan Arıkan dosyasındaki gelişmelerin hem adli süreçte hem de programdaki yayınlarda önümüzdeki günlerde daha da netleşmesi bekleniyor.