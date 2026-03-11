Sultan Orhan ve Asporça uçurumdan atladı

canli-yayin
CANLI YAYIN
GİRİŞ TARİHİ:  11.03.2026, 22:14
Kuruluş Orhan’ın bu akşam yayınlanan bölümünde uçurum kenarında yaşanan ölüm kalım anı geceye damga vurdu. Şahinşah’la girdiği mücadelede pusuya düşen Sultan Orhan ve Prenses Asporça, kaçacak yer kalmayan bir noktada uçurumun kenarında kıstırıldı.

Şahinşah Bey'in, "Kaçacak yeriniz kalmadı!" sözleriyle meydan okuduğu anlarda Sultan Orhan istifini bozmadı ve şu sözlerle cevap verdi: "Ben bu kıskaçtan çıkarım… Ama siz gafiller benim elimden nasıl kaçacaksınız, onu düşünün!"

Teslim olmaları için yapılan çağrıya rağmen Sultan Orhan ve Asporça geri adım atmadı. Şahinşah'ın "Atın pusatlarınızı!" emrine kulak asmayan Orhan Bey, kritik bir hamle yaptı. Asporça'ya dönerek, "Bir kez olsun bana güven" diyen Sultan Orhan, ani bir kararla Asporça'yı da yanına alarak uçurumdan nehre atladı.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in; başrolünü Orhan Bey rolüyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.

