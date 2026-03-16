Depremzede Mehmet Okan Tükboğa, 1 milyonluk soruyu açtırdı! 23 Nisan 1920, hicri takvime göre hangi ayın dördüncü günüdür?

19 yaşındaki Mehmet Okan Tükboğa, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 500 binlik soruya doğru cevap vererek, 1 milyonluk soruya ulaştı. Depremzede yarışmacı, enkazda kaybettiği yakını için yarıştığını söyledi.

atv ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Mehmet Okan Tükboğa, hem hayat hikâyesi hem de yarışmadaki performansıyla dikkat çekti.

Yarışmaya Adıyaman'dan katılan 19 yaşındaki yarışmacı aslen Şanlıurfalı olduğunu söyledi. Lise mezunu olan Mehmet Okan Tükboğa, Şubat depreminde ailecek enkaz altında kaldığını ve hayatının depremden sonra nasıl değiştiğini anlattı. Deprem nedeniyle üniversite hayatına ara verdiğini söyleyen genç yarışmacı, şu anda hem çalıştığını hem de ailesine destek olmak için mücadele ettiğini ifade etti.

"Bugün onun için yarışacağım"

Yarışmaya katılma nedenini anlatan Mehmet Okan Tükboğa, izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Tükboğa, ablası gibi sevdiği bir yakınını depremde kaybettiğini belirterek şu sözleri söyledi: "Ablam gibi sevdiğim kişi bu yarışmaya katılmamı istemişti ama onu depremde kaybettim. Bugün onun için yarışacağım." dedi.

Genç yarışmacının bu sözleri stüdyoda ve ekran başındaki izleyicilerde büyük duygusal etki yarattı. İşte o anlar...

500 bin TL'lik soruyu jokerle geçti.

Yarışmada başarılı bir performans sergileyen Mehmet Okan Tükboğa, 500 bin TL değerindeki soruda çift cevap joker hakkını kullanarak doğru cevabı buldu. Bu kritik soruyu geçmeyi başaran yarışmacı, böylece yarışmanın en yüksek ödüllerinden biri olan 1 milyon TL'lik soruya ulaşmayı başardı.

Milyoner'de 1 Milyonluk o soru açıldı!

Mehmet Okan Tükboğa'nın karşısına çıkan 1 milyon TL değerindeki soru şu şekildeydi:

23 Nisan 1920, hicri takvime göre hangi ayın dördüncü günüdür?

A: Recep

B: Şaban

C: Ramazan

D: Şevval

1 milyon TL'lik soruda çekilme kararı alan Mehmet Okan Tükboğa başarılı performansıyla alkış topladı. İşte o anlar...

