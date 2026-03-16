Kuruluş Orhan ekibi hayranlarıyla Külliye'de bir araya geldi

“Külliye’de Ramazan” etkinlikleri kapsamında düzenlenen imza gününde Kuruluş Orhan ekibi sevenleriyle buluştu. Etkinlikte oyuncular hayranlarıyla sohbet ederek imza dağıttı ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen imza günü etkinliğinde hayranlarıyla buluştu.

Etkinliğe dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yanı sıra başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu ile Alina Boz, Mahassine Merabet, Şükrü Özyıldız, Özcan Çağrı Şensoy ve Mustafa Üstündağ da katıldı. Sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncular, etkinlik boyunca izleyicilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve imza taleplerini karşıladı.





