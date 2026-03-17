Kuruluş Orhan'da yas ve intikam bir arada

Uğradığı saldırının ardından ölümle yüz yüze gelen Flavius’un son anları sarayda büyük bir sarsıntı yaratır. Son nefesinde iman eden Flavius için yolun sonu mu gelmiştir? Bir karanfille başlayan bu imkânsız sevda, şimdi ölümle mi sınanacaktır?

Orhan Bey, Flavius ve Fatma arasında yaşananları öğrenir. Büyük bir acının gölgesinde kalan bu gerçek, Orhan ve Fatma arasında derin bir kırılmaya yol açar. Bu yüzleşme, iki kardeşin arasındaki bağı nasıl etkileyecektir?

Asporça'ya evlilik emri

İmparator'dan gelen mektup Asporça'yı büyük bir çıkmazın içine sürükler. Orhan'la evlenmesi gerektiğini öğrenen Asporça ne yapacaktır? Orhan Bey bu evlilik meselesine nasıl yaklaşacaktır? Bu karar, düşmanlıkla örülü dengeleri değiştirecek midir?

Nilüfer sarsılıyor

İmparator'un mektubu Nilüfer Hatun'un eline geçer. Okudukları karşısında derinden sarsılan Nilüfer, Asporça'nın Sultan Orhan'a aşık olduğuna inanır. Bu gelişme Nilüfer'i nasıl bir stratejiye sürükleyecektir? Orhan, Nilüfer ve Asporça arasında örülen kader ağı sarayda nasıl bir fırtına koparacaktır?

Alaeddin'e hain saldırı

Sultan Orhan, Şahinşah'a son bir uyarı yapmak üzere Alaeddin'i elçi olarak gönderir. Ancak Şahinşah geri adım atmaz ve kahpece saldırır. Alplarını kaybeden Alaeddin ölümle burun buruna gelir. Alaeddin şehit mi olacaktır?

Sultan Orhan'dan intikam hamlesi

Flavius ve Alaeddin'in acısıyla sarsılan Sultan Orhan, intikam yemini eder. Gözünü Karacahisar'a diken Orhan Gazi, kaleyi bir gecede almak için harekete geçer. Sultan Orhan, Karacahisar'da yeniden sancağını dalgalandırabilecek midir?