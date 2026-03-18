Akika ve Sahara çizgi dizisi Ramazan Bayramı'nda atv'de!

atv, Ramazan ayının manevi atmosferine özel, çocuklara yönelik yepyeni bir animasyon çizgi diziyi izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

"Akika ve Sahara", iki kardeşin gözünden İslamiyet'in doğuşunu, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) örnek hayatını ve güzel ahlakını anlatan hem öğretici hem de duygusal bir yapım olarak dikkat çekecek.

Çocuklar için anlaşılır, değerlerle dolu bir hikaye

610 yılında Mekke'de geçen hikâye, 11 yaşındaki Akika ve 7 yaşındaki kız kardeşi Sahara'nın hayatına odaklanıyor. İki kardeşin günlük yaşamları; yardımlaşma, merhamet, adalet ve kardeşlik gibi değerlerle şekillenirken, yaşadıkları olaylar üzerinden çocuklara sade ve anlaşılır bir dille önemli mesajlar aktarılıyor.

Çizgi dizi; İslamiyet öncesi dönemdeki toplumsal yapıyı, yaşanan adaletsizlikleri ve yozlaşmayı; İslamiyet'in doğuşuyla birlikte ortaya çıkan güzelliklerle birlikte ele alıyor. Tüm bu süreç, çocukların dünyasına uygun bir anlatımla ve tarihsel gerçeklikten kopmadan işleniyor.

1. Bölüm: "GÜLÜMSEYEN ADAM"

Serinin ilk bölümünde, Akika ve Sahara'nın sıradan bir günü, Mekke'de herkesin saygı duyduğu Hz. Muhammed'i (s.a.v.) dağa giderken görmeleriyle değişiyor. Onun sık sık dağa çıkmasının nedenini merak eden iki kardeş, bu gizemi çözmek için içten içe büyük bir heyecan duyuyor. Ancak konuşmaya cesaret edemeyen kardeşler, yaşadıklarını aileleriyle paylaşırken, zihinleri ve kalpleri bu anlamlı karşılaşmanın etkisiyle dolup taşıyor.

"Gülümseyen Adam", çocukların merak duygusunu, iyiliğe yönelişini ve rol model arayışını sıcak bir dille ekrana taşıyor.

Titiz ve hassas bir yapım süreci

atv ve Minika ekranları için hazırlanan "Akika ve Sahara"nın yazarlığını Özkan Öze üstlenirken, müzikleri kanun sanatçısı ve bestekâr Göksel Baktagir imzası taşıyor.

Yapımın hazırlanma sürecinde dini ve tarihsel hassasiyetler gözetilerek, pedagojik uygunluk ön planda tutularak hayata geçirildi. Her bölüm, çocukların gelişim düzeyine uygun olacak şekilde özenle kurgulandı.

Toplam 30 bölüm ve 7'şer dakikalık kısa hikâyelerden oluşacak şekilde planlanan proje, ilk bölümüyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın 1. günü ATV ekranlarında çocuklarla buluşacak. Serinin geri kalan bölümleri ise önümüzdeki yıl izleyiciyle buluşacak.

Akika ve Sahara'nın Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) izinde geçen hayatlarından, O'nun eşsiz ahlakı ve örnek davranışlarının ışığında yaşayacakları ilham veren hikayesine adım atmaya hazır olun…