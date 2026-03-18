Emine Erdoğan "Kuruluş Orhan" setinde!

Sn. Emine Erdoğan atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan setini ziyaret ederek oyuncular ve set ekibiyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, onursal başkanlığını yürüttüğü dernek ve vakıf temsilcileriyle birlikte Bozdağ Film Platoları'nda düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Ramazan'ın manevi atmosferinde gerçekleşen buluşmada konuşan Sn. Emine Erdoğan, iyiliğin medeniyetimizin temel yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, eğitimden afet bölgelerine, çevreden sosyal dayanışmaya kadar uzanan her hayrın kalıcı bir değer taşıdığını ve "sadaka-i cariye" anlayışıyla geleceğe aktarıldığını ifade etti. Sivil toplum kuruluşlarının bu köklü merhamet geleneğinin günümüzdeki en önemli temsilcileri olduğunu belirten Erdoğan, iyiliğin karşılık beklemeden yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Program kapsamında Bozdağ Film Platoları'nda bulunan Kuruluş Orhan setini de ziyaret eden Sn. Emine Erdoğan, oyuncular ve set ekibiyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında platoda gerçekleştirilen sanatsal gösterileri de izleyen Sn. Emine Erdoğan'a, Bozdağ Film Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ ve eşi Aslı Zeynep Peker Bozdağ eşlik etti.

Sn. Emine Erdoğan ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, "Tarihin ruhunu yaşatan böylesi özel bir atmosferde bizleri samimiyetle ağırlayan Bozdağ Film Platoları ailesine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.