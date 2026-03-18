Flavius geri döndü

Kuruluş Orhan’ın bu akşam yayınlanan bölümünde Flavius’un ölüm kalım mücadelesi geceye damga vurdu. Ağır yaralı halde tedavi altına alınan Flavius’un nefes almadığını fark eden Alaeddin Bey, dışarı çıkarak acı haberi verdi.

Bu haberle yıkılan Fatma, gözyaşları içinde odaya girerek Flavius'un başında içini döktü. Umudun tükendiği o anlarda, saray derin bir sessizliğe büründü. Ancak herkesin bitti dediği anda mucize gerçekleşti.



Ölüm ve hayat arasında

Flavius'un yeniden yaşam belirtisi göstermesiyle odadaki herkes büyük bir sevinç yaşarken, Alaeddin Bey vakit kaybetmeden onu iyileştirmek için yeniden müdahaleye başladı.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in; başrolünü Orhan Bey rolüyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.