Canı pahasına sadakat

Kuruluş Orhan’ın bu akşam yayınlanan bölümünde Şahinşah’ın pususuna düşen Sultan Orhan ve Asporça’nın ölüm kalım anları geceye damga vurdu. Çaresizce kuşatılan ikili, çıkış yolu ararken gerilim zirveye ulaştı.

Müzakere için vakit kazanmaya çalışan Sultan Orhan, Asporça'ya yanına bir alp alarak gitmesini tavsiye etti. Ancak Asporça "Buraya birlikte geldik, buradan da birlikte döneceğiz…" cevabıyla teklifi geri çevirdi.

Sultan Orhan'ın tüm ısrarına rağmen geri adım atmayan Asporça, kararlılığını tek bir cümleyle ortaya koydu: "Öyleyse birlikte ölürüz."

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in; başrolünü Orhan Bey rolüyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, bu sahnesiyle de yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.