A.B.İ.’nin sevilen ikilisinden röportaj!

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi A.B.İ.’nin sevilen oyuncuları Tuğçe Açıkgöz ve Mert Demirci, Dizi TV’ye verdikleri röportajda canlandırdıkları karakterlere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gülüşan karakterine hayat veren Tuğçe Açıkgöz, karakteriyle kurduğu bağı şu sözlerle anlattı:

"Gülüşan'ı ilk okuduğum anda oynamayı çok istedim. Çok güçlü ama bir o kadar da sevgiye ihtiyaç duyan, kalbi çok büyük bir kız. Kardeşi Melek'e tutunarak ona sahip çıkmaya çalışan bir abla."

Açıkgöz, Melek karakterini canlandıran Asude Kalebek ile set dışında da çok iyi anlaştıklarını ve adeta kardeş gibi olduklarını belirtirken, partneri Mert Demirci ile de uyumlu bir çalışma süreci geçirdiklerini ifade etti. Sefa karakterinin, Gülüşan'ın hayatında onu koruyan önemli bir figür olduğuna da dikkat çekti.

Sefa karakterine hayat veren Mert Demirci ise karakterinin iç dünyasını şu sözlerle dile getirdi:

"Sefa, güçlenmeye ihtiyaç duyan ve hayata tutunacak bir dal arayan bir karakter. Mücadele edebilmek için Gülüşan'a ihtiyaç duyuyor."

Zoraki bir evlilikle başlayan Gülüşan ve Sefa'nın ilişkisine de değinen Demirci, son bölümlerde gelişen yakınlaşmanın nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Sefa, Gülüşan'ın içinde kendini görüyor. Bu yüzden onun için savaşmaya başlıyor."

Güçlü anlatımıyla dikkat çeken "A.B.İ."nin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa yer alıyor. A.B.İ. etkileyici anlatımı ve güçlü hikayesi ile her Salı atv'de.